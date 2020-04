Non ci fate paura

Anonimi vigliacchi stanno inondando Raiawadunia di messaggi di insulti e minacce.

Abbiamo secondo questa gentaglia, che si nasconde nell’ombra usando indirizzi mail creati allo scopo di intimidire e subito dopo cancellati, la grave responsabilità di informare seriamente sull’epidemia di coronavirus.

Ci rimproverano di aver demolito tante folli teorie complottiste. Da chi vede nel coronavirus una punizione divina, a chi lo racconta come un complotto un giorno americano, l’altro cinese, l’altro ancora di fondi speculativi finanziari o di Big Pharma. Abbiamo raccontato i fatti e i fatti dicono ad alta voce che covid 19 è frutto degli enormi errori di un meccanismo di sviluppo che nella sua voracità ha ferito profondamente madre natura e portato a una grande crisi biologica. Così racconta la scienza da troppi anni colpevolmente inascoltata.

Ci rimproverano il nostro dar voce a chi, autorevolmente, non i soliti ciarlatani della politica o di certo pseudo giornalismo, chiede una svolta, una risposta comune, globale, a una minaccia globale e non lo spettacolo avvilente e pericolosissimo di risposte alla “ognuno per sé” di un mondo ancora una volta diviso e pronto a far profitto dell’epidemia conquistando i mercati di chi ne è stato più colpito.

Ci rimproverano di pretendere a gran voce che l’enorme sacrificio di vite umane e umana libertà non venga nullificato con riaperture frettolose che potrebbero moltiplicare il danno già subito. La seconda fase deve avere solide basi di garanzia della salute di tutti, altrimenti è un suicidio annunciato.

Noi continueremo su questa strada. Le loro minacce, i loro insulti, ci rafforzano in queste nostre convinzioni. Le loro teorie per le quali poco importa sacrificare vite, purché si rimetta al lavoro lo stesso sistema che ha generato il problema che viviamo, ci fanno orrore.

Ci danno il vomito.

silvestro montanaro

