Non ci ruberanno anche l’anima !

Nulla è in regalo, tutto è in prestito.

Sono indebitata fino al collo,

sarò costretta a pagare per me

con me stessa,

a rendere la vita in cambio della vita.

È così che è stabilito,

il cuore va reso

e il fegato va reso

e ogni singolo dito.

È troppo tardi per impugnare il contratto.

Quanto devo

Mi sarà tolto con la pelle.

Me ne vado per il mondo

Tra una folla di altri debitori.

Su alcuni grava l’obbligo

di pagare le ali.

Altri dovranno, per amore o per forza,

rendere conto delle foglie.

Nella colonna Dare

Ogni tessuto che è in noi.

Non un ciglio, non un peduncolo

da conservare per sempre.

L’inventario è preciso,

e a quanto pare

ci toccherà restare con niente.

Non riesco a ricordare

Dove, quando e perché

Ho permesso che aprissero

Questo conto a mio nome.

La protesta contro di esso

noi la chiamiamo anima.

E questa è l’unica voce

Che manchi nell’inventario.

Wislawa Szymborska

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

