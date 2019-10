Non dimenticate. Mai !

Vi chiedo una sola cosa: se sopravvivete a questa epoca non dimenticate.

Non dimenticate né i buoni né i cattivi. Raccogliete con pazienza le testimonianze di quanti sono caduti per loro e per voi.

Un bel giorno oggi sarà il passato e si parlerà di una grande epoca e degli eroi anonimi che hanno creato la storia.

Vorrei che tutti sapessero che non esistono eroi anonimi.

Erano persone, con un nome, un volto, desideri e speranze,

e il dolore dell ‘ultimo fra gli ultimi non era meno grande di quello del primo il cui nome resterà.

Vorrei che tutti costoro vi fossero sempre vicini come persone che abbiate conosciuto,

come membri della vostra famiglia, come voi stessi.”

Julius Fucik

eroe e dirigente della Resistenza cecoslovacca, impiccato a Berlino l’8 settembre 1943

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

