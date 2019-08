Ogni ingiustizia ci levi il sonno

“Nessun individuo può riconoscere la sua propria umanità né per conseguenza realizzarla nella sua vita, se non riconoscendola negli altri e cooperando alla sua realizzazione per gli altri.

Nessun uomo può emanciparsi altrimenti che emancipando con lui tutti gli uomini che lo circondano.

La mia libertà è la libertà di tutti, poiché io non sono realmente libero, libero non solo nell’idea ma nel fatto, se non quando la mia libertà e il mio diritto trovano la loro conferma e la loro sanzione nella libertà e nel diritto di tutti gli uomini miei uguali.”

Bakunin

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

