Pasolini: un mondo di cuori di pietra

” Che cos’è che ha trasformato i proletari e i sottoproletari italiani, sostanzialmente, in piccolo borghesi, divorati, per di più, dall’ansia economica di esserlo? Che cos’è che ha trasformato le “masse” dei giovani in “masse” di criminaloidi?

L’ho detto e ripetuto ormai decine di volte: una “seconda” rivoluzione industriale che in realtà in Italia è la “prima”. Il consumismo che ha distrutto cinicamente un mondo “reale”, trasformandolo in una totale irrealtà, dove non c’è più scelta possibile tra male e bene. Da tutto ciò viene l’ambiguità che caratterizza i criminali: e la loro ferocia, prodotta dall’assoluta mancanza di ogni tradizionale conflitto interiore.

Non c’è stata in loro scelta tra male e bene, ma una scelta tuttavia c’è stata: la scelta dell’impietrimento, della mancanza di ogni pietà.”

Pier Paolo Pasolini

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

