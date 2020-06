“Nessun uomo è un’isola, intero in se stesso,

Ogni uomo è un pezzo del continente.

una parte della Terra.

Se una zolla viene portata via dall’onda del mare,

la Terra ne è diminuita,

come se un promontorio le mancasse,

o una dimora amica o la tua stessa casa;

ogni morte d’uomo mi diminuisce,

perché io faccio parte dell’umanità.

E così non mandare mai a chiedere per chi

suona la campana; essa suona per te.”

John Donne

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...