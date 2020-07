Povera Italia

Pietà’ per la nazione i cui uomini sono pecore

e i cui pastori sono guide cattive

Pieta’ per la nazione i cui leader sono bugiardi

i cui saggi sono messi a tacere

Pieta’ per la nazione che non alza la propria voce

tranne che per lodare i conquistatori

e acclamare i prepotenti come eroi

e che aspira a comandare il mondo

con la forza e la tortura

Pieta’ per la nazione che non conosce

nessun’altra lingua se non la propria

nessun’ altra cultura se non la propria

Pieta’ per la nazione il cui fiato e’ danaro

e che dorme il sonno di quelli

con la pancia troppo piena

Pieta’ per la nazione – oh, pieta’ per gli uomini

che permettono che i propri diritti vengano erosi

e le proprie libertà spazzate via

Patria mia, lacrime di te

dolce terra di liberta’!



Pier Paolo Pasolini

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...