Quando una vita viene salvata, siamo salvi tutti noi

Prendila. Tirala sul dal fondo del mare. Dagli abissi. Dal buio

Dille chi siamo mentre la porti in salvo. Sussurrale una storia

Promettile che non succederà più. Che non l’abbiamo protetta. Che è colpa nostra. Che lei non ha fatto niente

Dille che le tue mani sono forti. Di non preoccuparsi dell’acqua. Ce la farà. Ce la farai.

Ce la farete voi due.

Falla piangere. Ricordale che finché piange è viva. Finché tu la senti sai che l’acqua non l’ha inghiottita

Resisti. Ti prego resisti

Passala ad altri uomini. Sono lì per voi. Per noi

Riposati. Lei è al sicuro tra le braccia di sua madre. credo te l’abbiano detto

Per questa volta ce l’avete fatta

Tu. Lei. Tutti noi.

Ci avete salvati

Quanto sarà mai profondo il male?

Penny

