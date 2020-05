Jeri ho incontrato un Cane polizzotto.

Dico: — Come te va? — Dice: — Benone!

Ogni ladro che vedo je do sotto.

Li sento da l’odore, caro mio!

cór naso che ciò io!… —

In quer mentre è passato un fornitore

che Dio solo lo sa quant’ha rubbato.

Ho chiesto ar Cane: — Senti un certo odore? —

Ma lui m’ha detto: — No… So’ raffreddato… —

Er Cane polizzotto ch’ho incontrato

lo faranno prestissimo questore.

Trilussa

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...