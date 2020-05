Quelli che non vanno in paradiso

Era davvero molto bello per Pablo Neruda,

Majakovskij e quei compagni

scrivere le Odi al Lavoro: avevano

operai siderurgici stakanovisti,

conducenti di rossi trattori che spezzavano il suolo vergine.

Ma io? Come posso elogiare

l’operatore di call center,

il barista dell’hotel di lusso,

l’agente immobiliare che affitta camere agli slovacchi?

Siedo qui otto ore al giorno con la divisa blu

al registratore di cassa del Tesco

cercando di trovare un nome

per quello che faccio davvero.

I miei colleghi si chiamano Mariska o Mujumaad

non so dove vivono

non so cosa mangiano.

La sola cosa che so è che siamo sacerdoti dell’infima casta

nella chiesa più grande che la storia abbia mai visto.

La gente viene fino all’altare,

posiamo le mani sui frutti della terra

e li restituiamo benedetti, santificati, pagati

alle persone che li hanno creati.

No, non voglio scrivere un’ode alla gente come me.



Michael O’Loughlin

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

