Raiawadunia chiude

Raiawadunia da oggi sospende la sua attività.

Non siamo in grado di far fronte alle spese di mantenimento del sito i cui flussi richiedono spazi di memoria e server dedicati che non possiamo pagare.

Chiudere perché una pagina si è troppo affermata e riceve troppe visite è un pò una beffa, ma tanto è…

Se nei prossimi giorni non avverrà il “miracolo” di un vero sostegno, la chiusura sarà definitiva.

POSTEPAY: 5333 1710 6675 5675 – c.f. MNTJCP93R08F839R

PAYPAL: silvymonti@yahoo.com

BONIFICO BANCARIO: IBAN IT56V0503401753000000029867 silvestro montanaro

In caso di sostegno, avvisare scrivendo a cittadinidelmondo2016@gmail.com

Se così fosse, troveremo altre forme per affermare e diffondere idee e informazione utili a costruire una cultura di cittadinanza mondiale. Non ci arrenderemo mai alla follia interessata di chi, a fronte di grandi problemi che attanagliano il mondo intero, invece di cercare soluzioni comuni, predica interessi di cortile e campanile. Sono proprio questi, i nazionalismi e gli egoismi, ad aver regalato al mondo le sue pagine più orrende.

Ringrazio Rosella De Troia e Sergio Falcone, quanti hanno collaborato con noi, per il loro prezioso, e gratuito, apporto. E chi ci ha seguito con affetto e stima.

silvestro montanaro

