Salvini, Meloni, basta! Dite solo stron….!

” Una sola parola: tradimento! “, insorge Giorgia Meloni

” Caporetto italiana “, strepita, con ghigno feroce, Matteo Salvini.

Questi i commenti della destra italiana agli esiti del vertice europeo sui provvedimenti da adottare per superare la devastante crisi economica in cui ci ha precipitato l’epidemia di coronavirus.

Uso come sempre la buona regola dei fatti. E’ un brutto accordo che rivela come le elites europee ancora non vogliano fare i conti con la realtà e come continuino, purtroppo, a prevalere gl egoismi nazionali. Serve molto, ma molto di più se l’Europa vuole ancora esistere. ( In ogni caso il Mes senza condizionalità è cosa ben diversa dal Mes e dai suoi devastanti principi di controllo e distruzione come nel caso della Grecia. )

Ciò detto, sentire Salvini e Meloni gridare al tradimento da il voltastomaco. Loro, ciò che rappresentano, sono la vera causa dell’attuale disastro delle politiche europee e della mancanza di un sufficiente spirito di solidarietà.

Vi ricordate? ” Prima gli italiani! “. Questa bandiera dell’egoismo nazionale l’avete agitata voi. E tanto bene da divenire il vessillo di tanti in Europa. Accanto al vostro ” Prima gli italiani”, ora ci sono i ” Prima gli olandesi”, “Prima i tedeschi” e così, tristemente, via dicendo…

A opporsi a un’azione di intelligente solidarietà, l’unica potenzialmente in grado di affrontare e risolvere l’attuale emergenza e quelle che ne conseguiranno, ci sono i vostri amici, quelli che avete chiamato sui vostri palchi, quelli che avete aiutato a vincere nei paesi che oggi divengono, di fatto, nemici dell’Italia e delle nazioni del meridione europeo.

I settimanali tedeschi che offendono l’Italia, che raccontano che aiutarci significherebbe sprecare i soldi dei risparmiatori tedeschi e regalarli alle mafie, appartengono al vostro campo politico e hanno pesantemente condizionato le politiche della Merkel. Difficile fare scelte di coraggiosa solidarietà se in casa hai qualcuno che ti incalza e ruba voti urlando “prima i tedeschi”.

E allora… tacete, perché chi ha tradito lo avete ogni mattina di fronte a voi quando vi guardate allo specchio.

Ascoltate piuttosto quella voce sincera che ieri da un caseggiato milanese, vedendovi alla finestra in diretta facebook, ha schiettamente urlato : ” Basta! Dite solo stronzate ! “

silvestro montanaro

Mi piace: Mi piace Caricamento...