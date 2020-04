Scienza, libertà e il progresso senza anima.

Non credo che la scienza possa proporsi altro scopo che quello di alleviare la fatica dell’esistenza umana.

Se gli uomini di scienza non reagiscono all’intimidazione dei potenti egoisti e si limitano ad accumulare sapere per sapere, la scienza può rimanere fiaccata per sempre, ed ogni nuova macchina non sarà che fonte di nuovi triboli per l’uomo.

E quando, coll’andar del tempo, avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall’umanità.

B.Brecht

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

