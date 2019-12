Se fossi uomo vorrei che la donna che ho vicino stesse bene e basta

Se fossi un uomo vorrei capire la donna che ho vicino. Vorrei che stesse bene e basta

Se fossi un uomo vorrei sapere cosa desidera. Comprenderne la storia. Vorrei guardarla negli occhi e non avere paura del suo coraggio e delle sue capacità

Vorrei lasciarla parlare fino in fondo, senza interromperla

Se fossi un uomo vorrei che venisse pagata tanto quanto me. Che avesse il posto che si merita senza che nessuno le dica che è frigida oppure che si è scopata qualcuno oppure che ha rinunciato alla famiglia

Vorrei pensare alla cena, alla spesa, senza aspettarmi che lo faccia lei

Se fossi un uomo vorrei essere padre come lei sa essere madre: stare a casa con i nostri figli e avere il diritto-dovere di quel tempo che si chiama paternità e non può essere eluso in dieci giorni

se fossi uomo vorrei che potesse essere libera di lasciarmi. vorrei che lei fosse rappresentata in ogni luogo di potere, non mi piacerebbe avere privilegi solo per il mio sesso tra le gambe

Se fossi uomo le chiederei scusa per tutti gli uomini che sono venuti prima di me e hanno preteso. abusato. Strappato diritti nei secoli dei secoli

Se fossi uomo non pretenderei di salvarla per sentirmi forte

Se fossi uomo pretenderei il fasciatoio per cambiare mio figlio anche nei bagni degli uomini

Se fossi uomo vorrei che uscisse la sera senza paura di essere stuprata. Che nessun uomo la considerasse troia solo per la lunghezza della sua gonna o abusabile per il suo perizoma

Se fossi uomo vorrei che gli uomini accusati di femminicidi venissero condannati con la pena che meritano

se fossi uomo vorrei che i sentimenti mi riguardassero, così come la cura. Vorrei che non dovesse subire vessazioni continue per il suo corpo e non le si chieda continuamente di cambiarlo

Vorrei che potesse scegliere di essere madre o di non esserlo. Che potesse dedicare tempo ai suoi progetti senza che la società la faccia sentire in colpa dicendole che non è abbastanza dedita

Vorrei fosse donna senza bisogno di essere uomo per arrivare dove vuole.

Se fossi uomo vorrei che la donna al mio fianco fosse libera di amare. Lavorare. Esistere

Esattamente come me

.se fossi uomo sarei femminista. Lotterei con lei

Non c’è altra scelta

Penny

