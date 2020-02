” Se non l’avessi fatto io, l’avrebbero fatto altri.Ho solo fatto carriera…”

Nel suo racconto in onda a Piazzapulita su La7, Stefano Massini toglie il fiato con un intervento agghiacciante, facendo sue le parole della deposizione di Eichmann, il gerarca nazista responsabile di aver gestito e organizzato la macchina mortale dell’Olocausto. A sentirlo, tutto sembra normale e legittimo, in un impressionante ritratto della mediocrità umana. Nessun senso di colpa, nessuna domanda, bensì la piena banalità del male, come avrebbe scritto Hannah Arendt.

