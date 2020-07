“Mi dica, in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli ed educarli?

Questo non è un uomo libero.

Sarà libero di bestemmiare,di imprecare,ma questa non è libertà.

La libertà senza giustizia sociale è una conquista vana”.



Sandro Pertini

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

