In un campo ho veduto una ghianda:

sembrava così morta, inutile.

E in primavera ho visto quella ghianda

mettere radici e innalzarsi,

giovane quercia verso il sole.

Un miracolo, potresti dire:

eppure questo miracolo si produce

mille migliaia di volte

nel sonno di ogni autunno

e nella passione di ogni primavera.

Perchè non dovrebbe prodursi

nel cuore dell’uomo?

Kahlil Gibran

Pillole di saggezza, a cura di Rosella DE Troia

