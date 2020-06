Se un giorno avrai voglia di piangere chiamami:

non prometto di farti ridere ma potrò piangere con te…

Se un giorno riuscirai a fuggire,

non esitare a chiamarmi:

non prometto di chiederti di rimanere,

ma potrò fuggire con te…

Se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno,

chiamami: staremo in silenzio…

Ma se un giorno mi chiamerai e non risponderò,

vieni correndo da me:

perché di certo avrò bisogno di te!

Gabriel García Márquez

