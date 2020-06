Maurizio Crozza per la penultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, che eccezionalmente chiude il 26 giugno, torna a vestire i panni del presidente del Veneto, Luca Zaia, una delle sue più recenti interpretazioni. Mentre cerca di parlare ai giornalisti, il governatore è disturbato da Matteo Salvini che da fuori campo lo disturba lanciando noccioli di ciliegie e resti di cibo. Rassegnato, dopo l’ennesimo avanzo, Zaia conclude: “Siamo sopravvissuti al Covid, ma a Matteo non lo so…”

da IL FATTO QUOTIDIANO

