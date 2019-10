Siate eretici. Scegliete con chi e da che parte stare

Vi auguro di essere eretici perché eresia dal greco significa scelta.

Eretico è la persona che sceglie. L’eretico è colui che più della verità ama la ricerca della verità.

L’eresia dei fatti prima di quella delle parole. L’eresia che sta nell’etica prima che nei discorsi. L’eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità, dell’impegno.

Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri, chi impegna la propria libertà per chi ancora libero non è. Eretico è colui che non si accontenta dei saperi di seconda mano, chi studia chi approfondisce chi si mette in gioco in quello che fa chi crede che solo nel “noi” l’”io” possa trovare una realizzazione.

Oggi eretico è chi si ribella al sonno delle coscienze, chi non si rassegna alle ingiustizie, chi non pensa che la povertà sia una fatalità. Chi non cede alla tentazione del cinismo e dell’indifferenza che sono le malattie spirituali della nostra epoca.

Don Luigi Ciotti

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...