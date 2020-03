Diventa una causa,

non un effetto,

di ciò che accade nella tua vita.

Vivi al centro, non alla periferia,

del tuo universo personale.

Sii chi tu sei,

non un’eco di ciò che gli altri desiderano

o si aspettano da te.

Swami Kriyananda

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

