Siate savi che amano il diverso e la follia

siate folli che amano la quiete e la saggezza

siate vecchi che amano il gioco come bimbi

siate bimbi che amano la saggezza nei capelli bianchi

siate giovani che corrono anche con le stampelle

sorridete sempre anche quando diluvia sulle vostre teste

alzate lo sguardo e il grigio si trasformerà in azzurro

piangete sempre per la foglia che si stacca dal ramo

emozionatevi per la gemma che si gonfia

amate sempre con il cuore, con l’anima

amate sempre con la carne fino a che la gonfia il sangue

e coltivate la terra che calpestate

spargete semi sempre

nel chiarore di albe e nei mille rossi del tramonto.

Mario Rigli