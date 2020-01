Sostenete Raiawadunia

Raiawadunia vive solo del vostro sostegno.

Non ha pubblicità o sostenitori occulti. Solo i suoi lettori che in questi mesi sono divenuti tantissimi.

Quotidianamente offriamo uno spettro di notizie e argomenti che possano aiutare a far crescere la coscienza dei grandi problemi del nostro paese e del mondo in cui viviamo.

Un’informazione critica e documentata che aiuti il protagonismo di chi vuole essere cittadino, per davvero, del nostro mondo.

Abbiamo urgente bisogno del vostro sostegno per andare avanti e migliorare il nostro lavoro. Per non dovere scrivere la parola fine a questa bella avventura.

POSTEPAY: 5333 1710 6675 5675 – c.f. MNTJCP93R08F839R

PAYPAL: silvymonti@yahoo.com

BONIFICO BANCARIO: IBAN IT56V0503401753000000029867 – silvestro montanaro

In caso di contributo, si prega avvisare con mail a cittadinidelmondo2016@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...