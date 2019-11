Stanno tradendo la democrazia. Aumentano le celebrazioni del fascismo

La cerimonia è avvenuta pochi giorni fa, ma la polemica non accenna ad acquietarsi, anzi. Tanto più che i diretti interessati rivendicano e rincarano la dose, non curandosi neppure di fare dei distinguo rispetto alla cena organizzata il 28 ottobre dal sindaco di Ascoli, in memoria della marcia su Roma.

Partiamo dai fatti: il sindaco di Anzio e quello di Nettuno, il 2 novembre, hanno deciso di celebrare la ricorrenza dei morti nel Campo della memoria, quello dove sono seppelliti i combattenti della Repubblica di Salò, dedicato ai marò del battaglione Barbarigo.

A quanto racconta Andrea Palladino su Repubblica, alla cerimonia, che si era già svolta l’anno scorso, avrebbero partecipato anche sottufficiali dei Carabinieri, i vertici del locale comando della Guardia costiera, la Finanza, le polizie municipali.

Nel corso della celebrazione, la bandiera della X Mas era alzata sul pennone accanto a quella italiana e tra i partecipanti spiccavano le magliette con la scritta «Fiume o morte», tatuaggi nostalgici, sigle degli “Arditi d’Italia”.

Il luogo scelto è, appunto, simbolico. Il campo ospita i soldati della Barbarigo e al centro c’è una croce di Sant’Andrea, in ricordo della X Mas. Il campo è stato realizzato nel 1990, e dedicato «a tutti i soldati della Repubblica sociale italiana».

La celebrazione non è di per se una novità. La cerimonia si svolge ogni 2 novembre e l’anno scorso era presente persino Ferdinando Signorelli, fratello di Paolo, leader storico di Ordine nuovo.

Quest’anno, però, al sindaco di Anzio, ex militante del Msi e oggi leghista, Candido De Angelis, si è affiancato anche il primo cittadino di Nettuno, eletto nel 2019 anche lui nelle fila del partito di Matteo Salvini.

da Osservatorio sul fascismo a Roma

Segnalazioni, a cura di Sergio Falcone

