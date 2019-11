Stati Uniti: più di 100.000 bambini sudamericani in prigione

Più di 100mila bambini sono detenuti negli Stati Uniti a causa della loro condizione di immigrati in violazione al diritto internazionale.

La pesante accusa viene da un esperto dell’Onu che, in uno studio sui minori privati della libertà, rivela per la prima volta una cifra che riunisce sia i bambini arrivati da soli al confine statunitense, sia quelli detenuti insieme ai genitori che quelli separati dai membri della loro famiglia al momento dell’arresto.

Stando all’autore della ricerca, il professore di diritto internazionale presso il Università di Vienna, Manfred Nowak, la cifra mostra che gli Usa detengono il più alto tasso di minori al mondo.

In tutto il mondo oltre 7 milioni di persone di età inferiore ai 18 anni si trovano in carcere o in celle in stazioni di polizia. 330mila nei centri di detenzione per immigrati, ha dichiarato l’esperto indipendente che ha sottolineato come, in base al diritto internazionale, i bambini dovrebbero essere detenuti solo come misura di ultima istanza e per il minor tempo possibile. «Gli Stati Uniti sono uno dei Paesi che viola maggiormente questo principio – ha dichiarato Nowak –. Naturalmente la separazione dei bambini, persino piccoli, dai loro genitori al confine messicano-americano, introdotta dall’Amministrazione Trump, è assolutamente vietata dalla Convenzione sui diritti del bambino».

Gli Stati Uniti sono l’unico Paese a non aver ratificato la Convenzione sui diritti del bambino, entrata in vigore a livello mondiale nel 1990. Ma sono vincolati dalla convenzione sui diritti civili e politici che vieta il trattamento crudele e disumano dei prigionieri, che invece hanno sottoscritto.

«Il modo in cui separano i bambini dalle famiglie solo al fine di scoraggiare l’immigrazione irregolare dall’America centrale agli Stati Uniti per me costituisce un trattamento disumano, e questo è assolutamente proibito dai due trattati», ha affermato Nowak.

Elena Molinari per AVVENIRE

Segnalazioni, a cura di Sergio Falcone

Mi piace: Mi piace Caricamento...