Strada, Zanotelli, Mannoia, Vauro: Aiutiamo i brasiliani a cacciare via Bolsonaro che non li difende dal coronavirus.

GINO STRADA: ” Ogni singola vita umana vale più di ogni ricchezza. Sacrificare i più deboli è da criminali”.

ALEX ZANOTELLI: ” Bolsonaro è un criminale. Un nemico dei poveri”.

FIORELLA MANNOIA: ” Sempre dalla parte del popolo brasiliano! “.

VAURO: ” Cacciamo via Bolsovirus ! “

Il 5 aprile, alle 21, tutti insieme alle finestre a battere pentole insieme al popolo brasiliano che da due settimane lotta per cacciare il presidente che li ha condannati a essere indifesi contro il coronavirus.

Per Bolsonaro l’epidemia è un’invenzione dei media. Secondo lui è solo un raffreddore e se in Italia si muore è perché l’Italia è un paese di vecchi che si suicidano per la depressione causata dal panico diffuso dai giornalisti.

Bolsonaro si è opposto a tutte le misure di contenimento dell’epidemia e lo ha fatto in un paese in cui la sanità pubblica è ridotta a niente e solo chi ha soldi può curarsi. Per lui e per chi lo sostiene, i soldi e la ricchezza vengono prima delle persone.

E’ ora che vada a casa.

Via Bolsonaro!

Fora Bolsonaro !

