Terrificante ! L’Amazzonia ha perso mezzo MILIARDO di alberi solo nell’ultimo anno. Firma l’appello

È terrificante: nell’ultimo anno in Amazzonia è stata distrutta un’area grande quanto 500mila campi di calcio! Mezzo MILIARDO di alberi persi per sempre.

Funziona così: milizie armate invadono le aree protette e uccidono i capi indigeni che cercano di opporsi. Pare addirittura che spargano benzina dagli aerei per incendiare enormi porzioni di foresta. E come se non bastasse il Presidente di ultra destra Bolsonaro sta peggiorando le cose togliendo all’Amazzonia anche le tutele esistenti!

Proprio ora però, i parlamentari difensori dell’Amazzonia stanno vagliando invece nuove forme di protezione da proporre al Congresso per salvare la preziosa foresta pluviale. E i popoli indigeni stanno cercando sostegno internazionale per difendere la loro casa.

Uniamoci da tutto il mondo per proteggere la foresta — e questi alleati porteranno le nostre voci fin dentro al Congresso in ogni momento chiave, per fermare le motoseghe e l’apocalisse in Amazzonia.

Clicca per salvare l’Amazzonia

Bolsonaro applaude chi distrugge la foresta, blocca i soldi per i programmi di conservazione e minaccia di cacciare intere comunità indigene dalle loro terre. E se non lo fermiamo, non perderemo solo la foresta. Potrebbe andare tutto perduto. Il respiro dell’Amazzonia cattura enormi quantità di CO2 — se resteremo senza non c’è speranza di fermare la catastrofe climatica.

Alcuni membri del Congresso brasiliano stanno per presentare delle proposte che potrebbero ELIMINARE la deforestazione illegale in Brasile, e i capi indigeni stanno chiedendo al mondo di aiutarli a difendere la foresta. E noi possiamo aiutarli!

L’Amazzonia ha ancora bisogno di noi. Firma e condividi con tutti per fermare questa apocalisse prima che sia troppo tardi. Quando raggiungeremo abbastanza firme, faremo tutto il possibile per salvare la foresta: dimostrazioni del grande sostegno popolare per l’Amazzonia, inchieste, pubblicità d’impatto e pressione sui governi chiave di tutto il mondo per rompere il loro silenzio:

Clicca per salvare l’Amazzonia

Solo alcuni anni fa, quando il Brasile voleva mettere in vendita una fetta dell’Amazzonia grande quanto la Danimarca, quasi 2 milioni di avaaziani in tutto il mondo si sono opposti e ABBIAMO VINTO! Ora la minaccia è ancora più grave… quindi dobbiamo lottare con ancora più forza e saggezza per l’Amazzonia!

AVAAZ

Mi piace: Mi piace Caricamento...