Troppi amici coi baffetti, signor Salvini

Crozza-Salvini collegato da un oliveto in Umbria – nel corso di “Fratelli di Crozza”, in onda sul Nove – elude le domande sul Russiagate: “Ma secondo lei i giornalisti sono più contenti se io gli do delle risposte o se gli regalo dell’olio? Splendido olio italiano prodotto da questo signore. Lui è Fabio Ricino che produce un olio da far bere ai giornalisti…”. La gag si ispira a un video postato da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook: il leader della Lega sbucava da un ulivo secolare in pieno stile Alberto Angela. Immediata la reazione dei commentatori sul web.

