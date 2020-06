Trump sfida il mondo: gli americani sono al di sopra di ogni legge

Un ordine esecutivo per autorizzare sanzioni economiche e restrizioni di viaggio contro membri della Corte penale internazionale (Cpi) direttamente coinvolti nell’indagine su soldati e ufficiali dell’intelligence statunitensi, per presunti crimini di guerra in Afghanistan.

Donald Trump sferra un altro attacco alle organizzazioni, ai trattati e agli accordi internazionali che non sono in linea con le sue politiche e questa volta punta il dito contro la Corte dell’Aja.

“Le sue azioni – ha detto la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany – sono un attacco ai diritti del popolo americano e minacciano di violare la nostra sovranità nazionale. La Corte – ha aggiunto – è stata creata per punire i responsabili per crimini di guerra, ma in pratica è stata usata per una irresponsabile e inefficace burocrazia internazionale che prende di mira e minaccia il personale statunitense così come il personale dei nostri alleati e partner”, ha aggiunto.

L’ordine esecutivo, autorizzato dal Segretario di Stato in concerto con il Tesoro, blocca gli asset economici nella giurisdizione Usa e autorizza a impedire l’ingresso negli Stati Uniti degli appartenenti al Tribunale Penale Internazionale.

