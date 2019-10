Con il popolo curdo

Come probabilmente saprete, l’esercito turco ha iniziato l’invasione della Confederazione della Siria occidentale e orientale. In tutta Italia si moltiplicano le prese di posizione, i presidi e le iniziative.Kongrea Star, l’organizzazione ombrello di tutte le donne in Rojava, ha rilasciato un comunicato, che trovate integralmente all’indirizzo https://retejin.org/kongra-star-alla-nostra-gente-allopinione-pubblica-e-alle-donne/ e che inizia così: “[…] Lo Stato turco ha lanciato attacchi sul territorio del Rojava – Siria settentrionale e orientale bombardando il villaggio di Mishrafa nella città di Serekani alle 16:20 (9 ottobre 2019). Sulla base delle informazioni iniziali che abbiamo ricevuto, ci sono vittime e martiri tra i civili e le forze della SDF. E’ molto probabile che i feriti e i martiri tra i civili e le forze della SDF aumenteranno ogni secondo che rimaniamo in silenzio. In seguito a questo attacco, sono stati sparati mortai su Eyn Isa, Gire Spi, Qamishlo, Tirbespî e Dirbesiye. Attualmente, l’esercito di occupazione turco continua ad utilizzare aerei e obici per attaccare l’area di 460 km tra Derik e Grespi. Lo Stato turco, che ha sollevato segmenti del muro lungo la linea di confine, sta cercando di passare bande che provengono da organizzazioni terroristiche in Rojava e nel Nordest della Siria. Di fronte alla legittima resistenza difensiva delle forze della SDF lungo l’intero confine l’esercito turco si sta attualmente concentrando sugli attacchi aerei.[…]”

E anche jinwar, il villaggio delle donne che sta in Rojava, ha scritto il suo comunicato, che ugualmente potete trovare integralmente a questo indirizzo https://retejin.org/la-chiamata-delle-donne-di-jinwar/, e che conclude così: “[…] Non possiamo accettare di perdere ciò che molte hanno costruito. Chiediamo a tutte le donne e tutte le persone di sostenere la nostra resistenza. Alziamo la voce e agiamo per la liberazione delle donne, lottiamo per alternative. Difendiamoci dagli attacchi dello stato turco e datutte le altre forme di violenza patriarcale e oppressione.”Ecco qui l’elenco di alcune delle iniziative in corso in solidarietà con la confederazione della Siria settentrionale e orientale. Ci scusiamo per la parzialità di questo elenco, e anche per eventuali errori presenti, ma le iniziative sono davvero tante ed è difficile tenere traccia di tutte:SABATO: Milano: manifestazione pianificata precendentemente NoCPR, spezzone in solidarietà con la confederazione della Siria settentrionale e orientale Sardegna: manifestazione pianificata precendentemente contro l’occupazione militare della Sardegna, spezzone in solidarietà con la confederazione della Siria settentrionale e orientale Bolzano: https://it-it.facebook.com/events/519543611925733/ Bari: https://www.facebook.com/events/482545155935686/ Torino: https://www.facebook.com/events/431151647510847/?ti=cl Empoli: https://www.facebook.com/events/2478546262472510/ Palermo: Concentramento piazza Verdi (Massimo) ore 17,00 Bologna: https://www.facebook.com/events/518177518755832/ Napoli: https://it-it.facebook.com/events/380827082829625/ Prato: https://www.facebook.com/events/387115445575463/?ti=cl Udine: https://www.facebook.com/events/926888267675095/ Carpi: https://www.facebook.com/events/445864072954849/ Pavia: https://www.facebook.com/events/410288513238990/ Napoli: https://www.facebook.com/events/380827082829625/ Brindisi: https://www.facebook.com/events/404398810242755/ Reggio Calabria:https://www.facebook.com/events/703128643497173/ Rimini: https://www.facebook.com/events/2377454082582495/ Pisa: https://www.facebook.com/events/426705017984177/ Firenze: https://www.facebook.com/events/2370662389910635/ Imperia: https://www.facebook.com/events/388700552078086/ Bolzano: https://www.facebook.com/events/519543611925733/ Reggio Emilia: https://www.facebook.com/events/278826666333715/ Macerata: https://it-it.facebook.com/events/489610675217606/ Modena: ore 18, piazza Torre Salerno: ore 17 piazza Vittorio Veneto Padova: https://www.facebook.com/events/716795478821509/ Schio: ore 20 piazza Rossi Pinerolo: https://www.facebook.com/events/436008783716955/ Siena: https://www.facebook.com/events/699753083864452/ Lucca: https://facebook.com/events/703572010157946/ Viareggio: https://www.facebook.com/events/386976052247271/ Udine: https://www.facebook.com/events/926888267675095/ DOMENICA: Cosenza: https://www.facebook.com/events/549658549135492/ Giulianova: https://www.facebook.com/events/875859446148024/ LUNEDI’ Ferrara: https://www.facebook.com/events/406468600279540/ La Spezia: https://www.facebook.com/events/1002638570081131/ Restiamo a disposizione per chiarimenti o altro, alla mail solidarietadonnekurde@gmail.com da La Bottega del Barbieri Segnalazioni, a cura di Sergio Falcone