Un canto di pace. Di giustizia. Di libertà.

Se avessi un martello

Lo batterei al mattin

Batterei alla sera

Per tutte le città

“attenti al pericolo”

dobbiamo riunirci

per poter difender

la pace

Se avessi una campana

Suonerei al mattino

Suonerei alla sera

Per tutte le città

“Attenti al pericolo”

Dobbiamo riunirci

Per poter difender

La pace

Se avessi una canzone

Canterei al mattino

Canterei alla sera

Per tutte le città

“Attenti al pericolo”

Dobbiamo riunirci

Per poter difender

La pace

Adesso ho un martello

E ho una campana

E ho una canzone da cantare

Per tutte le città

Martello di giustizia

Campana di libertà

E una canzone Di pace





Victor Jara

poeta e cantautore cileno impegnato per i diritti sociali, nato nel 1933, fu ucciso nel famigerato stadio di Santiago nel 1973, durante il colpo di stato militare.Gli furono troncate le mani dagli aguzzini, perché non potesse più accompagnare con la chitarra

i suoi canti di libertà…

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

