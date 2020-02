Un giorno sarà amore…

Un giorno esisterà la fanciulla e la donna,

il cui nome non significherà più soltanto un contrapposto al maschile,

ma qualcosa per sé, qualcosa per cui non si penserà a completamento e confine,

ma solo a vita reale: l’umanità femminile.

Questo progresso trasformerà l’esperienza dell’amore,

che ora è piena d’errore, la muterà dal fondo,

la riplasmerà in una relazione da essere umano a essere umano,

non più da maschio a femmina.

E questo più umano amore somiglierà

a quello che noi faticosamente prepariamo,

all’amore che in questo consiste,

che due solitudini si custodiscano, delimitino e salutino a vicenda.



Rainer Maria Rilke

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

