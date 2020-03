Un virus crudele che si nutre e amplifica le diseguaglianze

Le pandemie violente sono cavalieri del livellamento. Ce lo ricorda Walter Scheidel nel suo ultimo libro La grande livellatrice: violenza e disuguaglianza dalla preistoria a oggi (Il Mulino) dove svolge un’analisi sul modo in cui peste, vaiolo e morbillo abbiano agito in passato come forze di perequazione della società, trasformandola profondamente. Dalla peste di Giustiniano fino alla Morte Nera del XIV secolo (che continuò a infierire con periodiche ricomparse fino al XVII secolo in Europa e al XIX in Medio Oriente), una folta letteratura del contagio conferma il ripetersi della stessa inesorabile dinamica. E’ della malattia la capacità di colpire come un cecchino il più forte, di atterrare la città che si sente inespugnabile.

L’amplificatore delle disuguaglianze. Anche questa volta si conferma l’appuntamento della malattia con la tracotanza – la boria di un mondo occidentale convinto di possedere tutti gli strumenti per controllare il progresso dell’umanità, salvo farsi trovare del tutto impreparato alla pandemia più annunciata della storia. Mai era accaduto prima che l’ingranaggio planetario si bloccasse a causa di un virus. A tre mesi dal primo focolaio Covid19 domina il nostro immaginario e le nostre esistenze: ma invece di agire come livellatore, questa volta il virus interviene come amplificatore delle disuguaglianze economiche e sociali che attraversano le società, moltiplicando la pericolosità del virus e innescando un circolo vizioso con conseguenze potenzialmente devastanti.

Quei territori senza via di fuga. Se si alza lo sguardo, dalla conta quotidiana dei morti a casa propria non è difficile comprendere che, fuori dall’attuale epicentro europeo della pandemia, ci sono aree del mondo a cui non occorre davvero l’ulteriore piaga del virus SARS-CoV-2 , sommerse come sono già in un oceano di afflizioni. Penso a territori senza vie di fuga come Gaza, dove si è registrata la prima persona positiva al coronavirus, o a terre infestate dalla guerra come la Siria, dove pure è approdato il tanto temuto Covid19. Non occorre dilungarsi sugli effetti irreparabili che il virus provocherebbe in contesti simili, con popolazioni in un lockdown forzato da anni a causa dell’insipienza della diplomazia internazionale.

In Africa c’è 1,2 letti ogni 1.000 abitanti. Neppure i paesi del Sud globale in pace e con governi stabili se la passano meglio. Inchiodati da una crisi debitoria irrisolvibile alle condizioni date, fissate dai creditori del Nord, e con budget nazionali destinati al servizio del debito più che alle indispensabili spese sociali, si trovano ad affrontare l’arrivo di Covid19 sguarniti, a mani nude. I sistemi sanitari scarnificati. In media, ci sono 1,2 letti ogni 1000 abitanti in Africa, la maggior parte dei quali concentrati nelle aree urbane. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) raccomanda un numero di almeno 44,5 medici ogni 10mila abitanti, ma ce ne sono 12 in Zambia, 8 in Uganda, 2 soli in Tanzania.

Il paradosso per gli homeless dello slogan “io sto a casa”. A conversare in questi giorni con colleghi africani si evince subito che il “distanziamento sociale” è una ricetta di sanità pubblica che può funzionare in Europa, dove le aggregazioni urbane sono più organizzate, ma risulta inapplicabile per gran parte delle popolazioni nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo. Lo slogan “io resto a casa” presuppone che uno ce l’abbia, una casa. Ma in India, dove 1,8 milioni di persone sono homeless e 73 milioni sono prive di una abitazione decente (vedi rapporto Habitat 2019), oppure in molti Paesi africani dove casa è lo stipato spazio collettivo del giaciglio per la notte, “restare a casa” sarebbe la ricetta perfetta a scatenare il virus.

Una sfida insopportabile per l’Africa. Come organizzare poi la quarantena negli slum cresciuti ai margini delle megalopoli, dove migliaia di persone vivono pigiate una accanto all’altra in abitazioni di fortuna, latrine condivise, e il chiosco all’angolo come unico supermercato per tutti? Come si fa a parlare di distanziamento sociale? E come bloccare in quarantena milioni di persone che vivono hand-to-mouth, di quello che procurano ogni giorno in una lotta quotidiana, lungo le strade? Il Sudafrica, il Paese con il miglior sistema sanitario del continente, ha meno di 1000 letti di terapia intensiva (160 nel settore privato) per 56 milioni di persone. Il Malawi ne ha 25 per 17 milioni di abitanti. Il Primo Ministro ha dichiarato il lockdown in Uganda, nazione di 44 milioni di persone: i 60 letti di terapia intensiva sono tutti nella capitale Kampala. Prendere in carico i pazienti seriamente colpiti dal virus è una sfida praticamente insormontabile in Africa.

Le patologie strutturali del modello neoliberista. Anche nelle società del primo mondo, dove il virus efficientissimo va a colpire più duro adesso, la pandemia fa emergere tutte le patologie strutturali di un modello economico neoliberale che ha generato sommersi a non finire. E’ vero che Covid19 colpisce attori famosi, calciatori, persino vice ministri (in Spagna). Ma non dobbiamo farci ingannare. Il virus non colpisce tutti allo stesso modo. Non solo da un punto di vista sanitario – è più pericoloso, ad esempio, per le persone anziane e quelle più esposte alle “malattie industriali” della globalizzazione (tumori, malattie respiratorie, ipertensione, etc) – ma anche per i suoi effetti sociali, potenzialmente devastanti. L’occidente che ha fatto deflagrare in dieci anni la quota dei working poors si dimostra terribilmente vulnerabile in situazioni come questa della pandemia.

I nuovi morti per disperazione. Le persone precarizzate sono le più esposte al contagio perché vivono anche loro hand-to-mouth. Poi ci sono quelle, e sono tante, che hanno già perso il lavoro. E quelle che son disoccupate a causa di Covid19 senza licenziamento, perché il loro contratto è scaduto. I nuovi morti di disperazione. Così li hanno definiti nel recente libro Anne Case e Angus Deaton, riferendosi alla terra desolata di una classe lavoratrice americana bianca, priva di istruzione e di opportunità, spesso con famiglie in difficoltà, sempre più dedita all’alcolismo e alla droga. Covid19 rischia di ucciderne molti, nel suo passaggio virale, di questa gente. Sono persino troppo poveri per accedere alle cure contro SARS-CoV-2. In America un trattamento costa in media 35.000 dollari.

E poi ci sono i ricchi, loro sempre salvati. Vincenti come il magnate filantropo Bill Gates che nel 2015 aveva già radunato a Seattle il gotha della comunità scientifica per farsi predire gli scenari pandemici. Investitori miliardari che da qualche anno a questa parte, su spinta ossessiva della Banca Mondiale, sono coinvolti nell’ideazione di fondi pandemici per intervenire con risorse private nel contrasto alle malattie infettive. Dopo la crisi causata da Ebola tra 2014 e 2016, la ricerca di iniziative finanziarie in grado di accrescere la sicurezza sanitaria, a parole una delle priorità nella agenda intergovernativa, ha portato la Banca Mondiale a costituire il Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) nel 2017, un meccanismo assicurativo per mobilitare immediatamente risorse private contro i focolai epidemici e colmare il frequente gap temporale e finanziario tra lo scoppio di un’infezione e l’intervento dei governi per fronteggiarla.

Il funzionamento di PEF è semplice. L’investitore privato acquista dei bond triennali. L’investimento si perde se i fondi sono concretamente utilizzati per domare l’epidemia. Ma se nulla di tutto questo accade, allora l’investitore riceve un premio che si aggira intorno al 13%. I bond erogati per Ebola non hanno funzionato Le clausole sono molto stringenti e poco coerenti con le necessità di denaro immediato. Sono costruiti su una scommessa finanziaria che riduce al minimo la probabilità di pagamento: servono un certo numero di morti — 2.500 in un paese e 20 in un altro paese confinante — perché la malattia possa far scattare l’erogazione dei fondi. E serve che l’epidemia sia dichiarata dall’Oms entro 84 giorni dal primo caso. Gli investimenti non sono così mai arrivati nella Repubblica Democratica del Congo durante la seconda epidemia di Ebola, malgrado più di 2000 morti e una scia epidemica che è durata oltre un anno, e non è ancora spenta.

Ora ci sono le condizioni per l’uso dei bond. L’economista Olga Jonas e la London School of Economics hanno già dichiarato il fallimento di PEF, ma la Banca Mondiale lo ripropone per Covid19. Il caso è ben diverso da Ebola, però. Ora le condizioni per l’uso dei bond ci sono. Le perdite degli investitori dipendono dal numero di decessi e dalla diffusione geografica, e qui si parla (al 24 marzo) di 375.000 persone contagiate in 196 paesi, e 16.362 decessi. Infatti, le quotazioni dei bond, che scadono a giugno, stanno crollando. Nel caso di un focolaio globale, possibile in questo caso, i finanziatori rischiano di perdere decine di milioni di dollari. Dal canto suo la Banca Mondiale, se vedesse fallire il primo tentativo di assicurarsi contro le pandemie, difficilmente troverebbe in futuro banche disposte ad acquistarne altri. Per questo, secondo diversi economisti, l’Oms ha preso tempo prima di dichiarare la pandemia. Di fronte all’evidenza dei numeri in costante aumento, il gioco finanziario non è riuscito. Perché questo è il vero virus. Scommettere sulla morte dell’altro.

Nicoletta Dentico, per Repubblica

giornalista esperta di salute globale, ha guidato in Italia la Campagna per la messa al bando delle mine anti-persona e promosso quella per la cancellazione del debito dei paesi poveri. Come direttrice di Medici Senza Frontiere ha lanciato in Italia l’azione per l’accesso ai farmaci essenziali. Ha collaborato con l’Oms e diverse organizzazioni internazionali. E’ responsabile del programma salute globale di Society for International Development (SID).

