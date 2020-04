Voi, tombe che camminano

insulti viventi della vita

assassini del vostro pensiero

fantocci in forme umane

Voi che avete invidia delle bestie

che offendete l’idea del creato

che chiedete rifugio all’ignoranza

che accettate per guida la paura

Voi che avete dimenticato il passato

che vedete il presente con occhi appannati

che non avete interesse per il futuro

che respirate solo per morire

Voi che avete mani solo per applaudire

e che domani applaudirete

con più forza di tutti come sempre

e come ieri e come oggi

Sappiate allora voi

scuse viventi di ogni tirannia

che i tiranni li odio tanto

tanto quanto ho schifo di voi.

Alexandros Panagulis

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

