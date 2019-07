Zanotelli: stanno tradendo il referendum sull’acqua pubblica

La prima stella dei pentastellati è la gestione pubblica dell’acqua che, insieme all’aria, è il bene comune più fondamentale che abbiamo. I Cinque Stelle, almeno a Napoli, sono nati dalla lotta contro la privatizzazione dell’acqua votata dai Comuni partenopei. Per i pentastellati la gestione pubblica dell’acqua è talmente importante che è stata collocata al primo posto nel ‘Contratto’ di governo. Fin da subito infatti i Cinque stelle hanno introdotto nella Commissione Ambiente della Camera la Legge di iniziativa popolare (a suo tempo aveva avuto quattrocentomila firme) che prevede la ripubblicizzazione dell’acqua tramite un Ente di Diritto Pubblico, come l’Azienda Speciale. Tutto questo in obbedienza al Referendum del 2011 che aveva deciso che l’acqua doveva uscire dal mercato e che non si poteva fare profitto sull’acqua. Lo stesso presidente della Camera, Roberto Fico, aveva convocato il 30 luglio 2018 a Montecitorio il Forum italiano dei movimenti per la gestione pubblica dell’acqua e aveva affermato che legava la sua Presidenza della Camera alla Legge sull’acqua attraverso Enti di Diritto Pubblico come l’Azienda Speciale.

Dopo tre mesi di audizioni in Commissione la Legge doveva arrivare in Parlamento entro la prima settimana di marzo. Invece è stata sommersa da una valanga di emendamenti , soprattutto della Lega, per snaturarla. Ed è stata attaccata pesantemente dai media nazionali, dal Sole 24 ore a Repubblica, dal Corriere della Sera ai servizi televisivi e radiofonici , sponsorizzati dal grande business italiano dell’acqua. È stato un vero e proprio terrorismo mediatico con la bufala che la ripubblicizzazione sarebbe costata agli italiani dai 15 ai 30 miliardi di euro. E così abbiamo visto i Cinque Stelle sempre più incerti ed abbiamo ascoltato vari esponenti pentastellati fare affermazioni molto ambigue sull’acqua. Ma soprattutto ad agire sempre più ambiguamente a livello legislativo! Lo abbiamo visto con l’approvazione del Decreto Crescita, il cui articolo 24 stabilisce la privatizzazione dell’EIPLI, l’Ente che gestisce le grandi opere idrauliche di Puglia, Campania e Basilicata. Durante il dibattito in Senato un senatore M5S ha sosteuto che la società di capitali è il miglior modello per la gestione dell’acqua, in netta contraddizione con i principi della Legge per l’acqua pubblica.

Nonostante tutte le nostre proteste e pressioni, i pentastellati hanno votato l’articolo 24 del Decreto crescita. Un vero e proprio tradimento! Tanti brutti segnali che ci fanno temere per la Legge. Dopo continui slittamenti, la Legge è stata calendarizzata in Parlamento per il 29 luglio. Abbiamo paura che slitterà ancora con la scusa della mancata relazione tecnica del governo. Tutto questo però fa comodo sia alla maggioranza, che non riesce a uscire dall’impasse in cui si è infilata (lo scontro M5S e Lega sull’acqua), quanto all’opposizione perché né Forza Italia né Fratelli d’Italia, né tanto meno il PD vogliono questa Legge. È particolarmente vergognosa la posizione del PD sull’acqua! Ci appelliamo a Zingaretti perché faccia fare una virata al PD su questo tema fondamentale. E davanti a questo scenario, brindano le multinazionali dell’acqua (Suez e Veolia) e le multiutility nostrane (Acea, A2A, Hera e Iren) e il grande business. Troviamo incredibile che i Cinque Stelle non riescono a forzare la Lega almeno sul primo punto del Contratto (acqua pubblica), firmato dalla stessa Lega. È mai possibile che il M5S abbia ceduto per ben due volte ai due decreti Sicurezza, decreti criminali e non costituzionali? E i Cinque Stelle non riescono a forzare la Lega sulla loro prima stella:l’acqua!!

Per questo mi appello ai comitati dell’Acqua, a tutti i cittadini, alle comunità cristiane per far pressione perché la Legge sbarchi finalmente in parlamento così com’è! Il popolo italiano finalmente saprà che la politica non vuole accettare quello che il popolo ha già deciso con il Referendum. È incredibile che questo governo giallobruno che si definisce ‘sovranista’ , non obbedisca ai dettami referendari del popolo sovrano.

E mi appello al Presidente della Repubblica perché ricordi ai parlamentari di trasformare il Referendum in legge: è suo dovere costituzionale farlo.

Sull’acqua ci giochiamo tutto: è il bene più prezioso che abbiamo, un bene che andrà sempre più scarseggiando per i cambiamenti climatici. L’acqua è il “diritto alla vita” , come ci ricorda papa Francesco.

Diamoci tutti da fare perché vinca Sorella Acqua, perché vinca la Vita!

Alex Zanotelli per ComuneInfo

Mi piace: Mi piace Caricamento...